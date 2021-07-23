Вирусолог объяснил высокую смертность в России от коронавируса

Высокий процент смертности от COVID-19 можно объяснить равнодушием россиян к заболеванию. Об этом сообщил изданию Lenta.ru директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, — заявил Викулов.

Также он посетовал на низкие темпы вакцинации населения в России. Врач объяснил, что два из ста человек, которые заразились коронавирусом, умирают. При этом 5% заболевших россиян находятся в стационарах в тяжёлом состоянии. Он также отметил, что летальность в таком случае может достигать 40–50%.

Ранее стало известно, что «гамма»-штамм опасен для привитых от коронавируса россиян. Прививка спасёт их только от тяжёлого течения болезни, сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.