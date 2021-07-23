РБК: привитые от COVID могут заразиться гамма-штаммом

Гамма-штамм опасен для привитых от коронавируса россиян. Прививка спасёт их только от тяжёлого течения болезни, сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьётся, он нанесет небольшой вред, — сказала она.

По словам учёного, именно по этой причине «никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные». Попович также отметила, что ничего удивительного в том, что выкцины становятся менее эффективны при появлении новых штаммов — нет. Причём вирус «отбирает» те мутации, которые ему выгодня, в том числе — увеличение заразности, отметил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Однако, пока имеющиеся вакцины пресрасно справляются даже с более заразным индийским штаммом.

Вакцины менее эффективны в случае с дельта-штаммом, чем в случае с уханьским, но они всё равно работают, — сказал учёный.

По гамма-штамму нуобхдимо собрать больше сведений. Пока о нём всё ещё немного известно. Нужно время, чтобы понять, как он поведёт себя дальше.

Ранее в Чечне местных жителей, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, заставят привиться по-настоящему.