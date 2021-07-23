В Чечне насильно привили от COVID тех, кто купил поддельный сертификат

В Чечне местных жителей, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, заставят привиться по-настоящему. Об этом сообщает Ura.ru

Чеченские правоохранительные органы задержали 63-летнего мужчину, который изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации. Мужчина вину признал и передал информацию о клиентах, которые приобрели у него липовые документы. Позже полицейские установили личности всех покупателей и заставили всех привиться.

При отказе ставить настоящую прививку оперативники пригрозили покупателям справок уголовным преследованием, добавило издание.

В субботу Минздрав РФ опубликовал новые временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. В них говорится, что вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Ранее стало известно, что в Сирию доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вместе с вакциной сирийская сторона получила и партию тестов для выявления заражённых COVID-19.