Учёные нашли смертельную аномалию у заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/fb38d886-8ed3-11ea-9921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пациентов с коронавирусом отличает аномалия, которая зачастую приводит к летальному исходу. К такому выводу пришли учёные из Ирландии.

Они выяснили, что у заражённых с тяжёлой формой заболевания в анализах имеются серьёзные отклонения, именно аномальные показатели свёртываемости крови. Сопоставив данные ряда больных, специалисты заключили, что к смертям приводит образование микротромбов в лёгких. Аномальное свёртывание крови повышает вероятность сердечного приступа и инсульта.

Один из авторов исследования, профессор Джеймс О’Доннелл, отметил, что такие отклонения не наблюдаются при других лёгочных инфекциях. Они характерны только для коронавируса, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что согласно результатам опроса, проведённого Антикризисным социологическим центром, 55% россиян готовы обратиться за медпомощью, если почувствуют первые симптомы коронавируса. Ещё 35% респондентов заявили, что будут выжидать на протяжении нескольких дней и следить за температурой тела.