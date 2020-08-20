Врачи исключили у впавшего в кому Навального COVID, инсульт и инфаркт

https://static.news.ru/photo/99d09544-e2fb-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи, занимавшиеся обследованием Алексея Навального, исключили его заражение COVID-19, а также инсульт и инфаркт.

В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе COVID-инфекцию, — отметил доктор.

Других подробностей о диагнозе Навального пока нет, передаёт ТАСС.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

До случившегося Навальный и его команда в Томске снимали особняки местной элиты. А ранее оппозиционер рассказывал, как губернатор региона Сергей Жвачкин угрожает «распространителям фейков в Интернете».

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что перед полётом он ничего не ел, только выпил стакан чая в аэропорту Томска. Журналисты опубликовали видеозапись, на которой видно, как напиток Навальному принёс сотрудник ФБК Илья Пахомов, писал NEWS.ru.