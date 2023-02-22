Врач заявила, что организм Костомарова «не хочет жить» Иммунолог Ярцева: организм Костомарова будто не хочет жить

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Организм олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова будто не хочет жить — у него нет привычной реакции «выживать», заявила в беседе с NEWS.ru иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, спортсмен жив только благодаря поддержанию отдельных систем с помощью медицинских процедур.

Отказ произошел тогда, когда банальная инфекция дала сразу тяжелую пневмонию. Дальше все звенья одной цепи — отмирание, гангрена... Организм не хочет жить, что ли. Нет привычной реакции, как выживать. Все запустил отказ иммунной системы. А инфекции — они банальны, они вокруг нас, — пояснила Ярцева.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в ночь на 21 февраля Костомаров перенес очередной инсульт. По данным телеканала, спортсмену пришлось сделать плазмаферез — операцию, при которой у пациента забирают часть крови, очищают ее и возвращают. Также собеседник РЕН ТВ сообщил, что у Костомарова проявился вторичный менингит, который мог развиться из-за заражения внутрибольничной инфекцией.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова оказалась пораженной четверть головного мозга из-за активного кровоизлияния и гематомы в лобной доле. По данным канала, фигурист находится в критическом состоянии. Кроме того, по данным источника, у спортсмена полностью перестал видеть правый глаз из-за отсутствия хрусталика в глазном яблоке.