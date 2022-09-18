Врач Шишкин рассказал о пороках развития у будущих детей курильщиков

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Семейный врач Валентин Шишкин заявил, что у курильщиков повреждается генетический материал, что может привести к грубым порокам развития у будущих детей. Эксперт подчеркнул, что чем больше человек курит, тем выше риск. Он пояснил, что вредные вещества, попадая в организм, воздействуют на метаболизм клеток, особенно на те, что активно делятся, например, мужские половые клетки, пишет URA.RU.

Они очень активно обновляются. Благодаря этому обеспечивается адаптация будущих поколений к изменяющимся условиям внешней среды. Но если в эти внешние условия входят яды, то они очень грубо повреждают генетический материал, — рассказал Шишкин.

Специалист указал на то, что это может привести к нарушению развития плода и появлению дефектов. Он порекомендовал бросить курить за полгода до зачатия ребенка, чтобы снизить риск развития подобных пороков.

Дерматолог Натэла Гришина ранее заявила, что после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце, необходимо проверять состояние родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы. Эксперт пояснила, что в родинках происходит большое скопление меланоцитов, а под воздействием ультрафиолета они могут стать злокачественными.

Она подчеркнула, что это может привести к метастазам во внутренние органы. Она отметила, что особое внимание коже нужно уделять тем, у кого в анамнезе были случаи болезни и смертельных исходов от меланомы у родственников.