Врач рассказала, в каком случае нельзя ставить горчичники Врач Ершова: горчичники противопоказаны при повышенной температуре

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Горчичники, как и другие согревающие процедуры, безопасны только тогда, когда у больного нет повышенной температуры, рассказала в беседе с «Царьградом» врач, нутрициолог Надежда Ершова. В противном случае больному может быть нанесен вред, добавила она.

Горчичники и другие согревающие процедуры можно проводить только при отсутствии повышенной температуры, — рассказала Ершова.

Издание уточнило, что, ставя горчичники, следует соблюдать ряд универсальных правил. Так, для активации горчичник следует опустить в горячую воду на 15–20 секунд, после чего его прикладывают на кожу пористой стороной. Взрослым следует держать горчичник от 5 до 15 минут, а детям — от трех до пяти минут, однако если ощущается сильное жжение, его можно снять и раньше. При сухом кашле горчичники ставят на спину либо в области груди, добавило издание.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что шиповник способен помочь сохранить здоровье зимой, когда растет заболеваемость простудой и различными вирусами. По ее словам, отвар из этих ягод крайне полезен как во время болезни, так и для восстановления после нее, а также для профилактики. Эксперт пояснила, что шиповник богат витамином С, а также разжижает кровь, что полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также специалист посоветовала при приготовлении отвара не переборщить с кипятком и сделать его из воды не горячее 60 градусов.