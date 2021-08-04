Врач рассказала о продолжительности острого периода коронавируса

Понятие «длительность болезни» включает в себя продолжительность острого периода и время восстановления. У коронавируса острый период в среднем составляет около 20 дней. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18–19 дней, — пояснила специалист.

Она добавила, что выделение вируса больным происходит в среднем в течение 11 дней.

Что касается периода восстановления, то он может длиться до нескольких месяцев. Время выздоровления зависит от тяжести инфекции, возраста пациента и наличия у него иных заболеваний наряду с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что люди, прошедшие полный цикл вакцинации от коронавируса, втрое меньше подвержены риску заражения в сравнении с непривитыми. Исследователи также пришли к выводу, что полностью привитые люди с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим, поскольку имеют меньшую вирусную нагрузку.