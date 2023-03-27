Врач рассказала о пользе добавок с коллагеном для организма Нутрициолог Суханова: прием коллагена повышает прочность сухожилий

Фото: Shutterstock

Прием добавок с коллагеном улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также повышает прочность сухожилий и улучшает ответ мышц на физические упражнения, рассказала «Москве 24» нутрициолог Елена Суханова. По ее словам, норма этого вещества в сутки составляет от двух с половиной до пяти граммов, однако прием коллагена может оказаться неэффективным, если организм страдает от анемии или испытывает дефицит белка и витамина С.

Принимать коллаген можно в любом виде, но удобнее всего в порошке. Норма вещества в сутки составляет от двух с половиной до пяти граммов. Чтобы добрать ее, придется съесть несколько капсул, а порошок можно сразу отмерить ложкой, — пояснила Суханова.

Нутрициолог добавила, что коллаген является структурным белком соединительных тканей и с возрастом его количество в организме уменьшается. Его дефицит выражается в ранних морщинах, целлюлите, растяжках, потере мышечной массы и болях в суставах. Раньше специалисты считали, что коллаген из добавок не усваивается организмом, но исследования доказали его эффективность, добавила Суханова.

Врач Марина Макиша ранее рассказала, что выработку необходимых для работы организма гормонов можно стимулировать с помощью питания. По ее словам, регулярное употребление рыбы помогает повысить уровень тестостерона. Выработку женских гормонов можно улучшить, добавив в рацион авокадо. Эксперт пояснила, что его плоды содержат бета-ситостерол, который способствует синтезу эстрогена и прогестерона.