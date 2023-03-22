Названы продукты для улучшения выработки гормонов Диетолог Макиша: употребление рыбы способно улучшить выработку тестостерона

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Выработку необходимых для работы организма гормонов можно стимулировать с помощью питания, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, регулярное употребление рыбы помогает повысить уровень тестостерона. Выработку женских гормонов можно улучшить, добавив в рацион авокадо. Эксперт пояснила, что его плоды содержат бета-ситостерол, который способствует синтезу эстрогена и прогестерона.

Научные исследования показали, что добавление в рацион питания не меньше трех порций рыбы в неделю и поступление в организм омеги-3 помогают повысить выработку тестостерона в среднем на 10–15%, — объяснила Макиша.

Диетолог рассказала, что работу мозга можно улучшить, если съедать два яйца в день. Она уточнила, что в яичном желтке содержится холин, который нужен для производства нейромедиатора ацетилхолина, участвующего в проведении нервных импульсов в мозг. Помимо того, некоторые продукты способны снизить уровень гормона стресса — кортизола, отметила врач. В этом помогут богатые магнием продукты, такие как пшеничные отруби, темный шоколад и какао.

Диетолог Гузель Евстигнеева ранее рассказала, что сидячий образ жизни может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, желчь также необходима для усваивания жирорастворимых витаминов, недостаток которых может вызвать сухость кожи и ухудшить гормональный фон, снизив выработку тестостерона, эстрогена и кортизола.