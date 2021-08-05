Врач рассказала, когда у москвичей появится коллективный иммунитет к COVID

При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса москвичам удастся сформировать коллективный иммунитет к февралю-марту 2022 года. Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в ходе онлайн-консилиума, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами [вакцинации] будем двигаться и дальше, — сказала она.

По её мнению, вакцинация должна оставаться добровольной.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что число привившихся от коронавируса в России на данный момент — 37 миллионов человек. При этом Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% всего взрослого населения страны, как следует из нового плана вакцинации, направляемого в регионы. Власти всё ещё планируют достичь коллективного иммунитета к осени, однако теперь среди целевых показателей учитываются и переболевшие жители.