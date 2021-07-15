Врач рассказала, когда безопасно делать повторную вакцинацию

Повторную прививку в сложившихся на сегодня эпидемиологических условиях можно делать уже через полгода. При этом неважно, каков уровень антител в организме, так как врачи ещё не сошлись во мнении, сколько антител считается нормой, рассказала агентству ПРАЙМ руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра Светлана Бунова.

В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител, — советует доктор.

При этом тестирование на антитела для ревакцинации не обязательно. Полноценный иммунитет к коронавирусу формируется через 21 день после повторной прививки, поэтому врач рекомендует тем, кто только собирается в отпуск, прививаться уже сейчас.

Ранее главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе заявил, что из-за проблем со здоровьем можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель. Недолгая задержка со вторым уколом не влияет на формирование иммунного ответа.