Врач рассказала, как выбрать пельмени Врач Стародубова посоветовала соблюдать меру при употреблении пельменей

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Здоровому человеку не следует отказываться от употребления пельменей, главное соблюдать меру, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, порции в 200–250 граммов вполне достаточно. Специалист отметила, что для детей следует выбирать специальные виды вареников и пельменей, поскольку в классическом исполнении это довольно тяжелая для усвоения пища.

Пельмени, вареники, манты, хинкали — блюдо, состоящее из теста и начинки, пищевая ценность которого напрямую зависит от входящих в него ингредиентов. Чем более жирные сорта мяса используются при приготовлении пельменей, чем больше сахара и жиров добавляется в начинку для приготовления вареников, чем больше масла, тем калорийнее получается блюдо, — сказала диетолог.

Врач посоветовала выбирать пельмени с диетическим мясом или птицей: кроликом, индейкой или курицей, а также рыбой. Для заправки блюда лучше не использовать жирные, соленые или сладкие соусы, сказала диетолог. А подать блюдо можно с натуральным йогуртом или сметаной.

Что же касается напитков, то к вареникам или пельменям хорошо подойдут различные виды чая, возможно с добавлением лимона или ароматных трав — душицы, лаванды или мяты, желательно без сахара, — добавила Стародубова.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, как употреблять пельмени без вреда для фигуры. По ее словам, для этого нужно есть пельмени не чаще двух раз в неделю, съедая по 10–15 штук. А чтобы пельмени лучше переваривались, желательно есть их вместе с овощами.