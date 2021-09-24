Врач рассказал об особенностях спасения преступников

Врач обязан спасать жизнь любого пациента, независимо от того, кто ляжет под операционный нож, заявил телеканалу «360» доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий. Так он прокомментировал информацию о том, что в Перми прооперировали Тимура Бекмансурова, совершившего вооружённое нападение на университет 20 сентября.

Несмотря на возможную опасность человека, нарушившего закон, для врачей он всё равно остаётся пациентом. Даже если врач будет считать этого человека преступником, это мнение находится где-то на задворках души, — отметил хирург.

Он рассказал, что нельзя нарушать клятву Гиппократа, кто бы ни лежал под ножом хирурга. Врач не является судьёй или Богом и просто должен делать свою работу, добавил специалист.

Когда мы лечим любого человека, подход у врачей одинаковый — наша обязанность сделать всё, что можно, чтобы этот гражданин выжил, — подчеркнул он.

По мнению Короткого, врачи не могут относиться ко всему беспристрастно, бывают ситуации, когда в какую-то часть сознания при оперировании преступника закрадывается желание воспротивиться спасению этой жизни, однако на первый план всегда выходит врачебная сторона вопроса.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали шесть человек, медицинская помощь понадобилась 43 пострадавшим. Сам нападавший был ранен.

Позднее врачи рассказали, что у пермского стрелка Тимура Бекмансурова появился шанс выжить после ранения при задержании. По словам медиков, состояние студента улучшилось. Тем не менее молодой человек всё ещё остаётся под наблюдением специалистов.