Врач рассказал о профилактике остеохондроза

При профилактике остеохондроза не всё упирается в лекарства. Большое значение имеет образ жизни человека. Об этом рассказал клиницист, невролог Артур Фадеев, передаёт Pravda.ru.

По его словам, для людей с нагрузкой на поясницу рекомендуется ношение полужёсткого корсета на протяжении двух-четырёх часов в день, в моменты максимальной нагрузки.

Если носить больше, мышцы начинают атрофироваться. То есть как бы организм спрашивает, зачем мне мышцы, если за меня работает корсет. А если не носить, то нагрузка на суставы увеличивается, — отметил он.

Однако некоторым пациентам рекомендуются методы по усилению собственного корсета, а не ношение внешнего. Им следует заниматься ходьбой или плаванием в бассейне.

Он добавил, что грыжа и занятие спортом совместимы, главное адекватно оценивать нагрузку на организм.

Ранее заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко рассказал, что у водителей может развиться остеохондроз из-за длительного сидения за рулём. Для профилактики болей в спине автомобилистам следует установить на водительское сиденье поддерживающую подушку.