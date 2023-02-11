Врач назвал продукт, повышающий потенцию Доктор Мясников рассказал о важности употребления орехов для потенции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Орехи являются важным продуктом для повышения потенции у мужчин, а также для снижения симптомов предменструального синдрома у женщин, заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор Александр Мясников. По его словам, этот продукт насыщен полезными веществами, которые улучшают работу мозга, замедляют старение кожи и снижают риск гипертонии, инфаркта, инсульта.

Орехи — один из самых ценных продуктов, который Господь Бог нам дал! Потому что это растительные белки, масса биологически активных веществ и еще это — своего рода природный статин. Считается, что 70 граммов миндальных орехов действуют примерно так ,же как 10 граммов статина. Орехи обладают определенным противораковым действием, снижает плохой холестерин, увеличивает хороший, — сказал Мясников.

По словам врача, орехи следует употреблять термически не обработанными, без добавления соли и сахара — в сутки достаточно съесть небольшую горсть этого продукта. При этом Мясников напомнил, что орехи являются крайне аллергенными.

Кроме того, по словам врача, этот продукт очень калориен, поэтому им не следует увлекаться из-за риска легко набрать лишний вес.

Ранее врач-эндокринолог Роман Терушкин сообщил, что для мужского организма особенно полезны витамины группы B, поскольку они поддерживают кровообращение и тонус сосудов. Специалист уточнил, что витамины группы B отвечают за половое влечение и в целом положительно влияют на потенцию мужчины.