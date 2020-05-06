Врач рассказал, когда можно объявить выход России на плато по коронавирусу

Выход России на плато по коронавирусу можно будет объявить после недели одинакового прироста заболевших, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в настоящее время специалисты не могут разработать математическую модель, которая могла бы помочь эпидемиологам прогнозировать выход на плато в более короткий срок.
Серьёзную модель надо строить в межэпидемический период, а не в пандемию, — пояснил он.
Врач подчеркнул, что за одну-две недели такую модель создать невозможно,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.
В России на сегодняшний день выявлено около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи. В Москве более 85,9 тысячи заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.
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