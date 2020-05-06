Врач рассказал, когда можно объявить выход России на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/084a1942-8f90-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выход России на плато по коронавирусу можно будет объявить после недели одинакового прироста заболевших, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время специалисты не могут разработать математическую модель, которая могла бы помочь эпидемиологам прогнозировать выход на плато в более короткий срок.

Серьёзную модель надо строить в межэпидемический период, а не в пандемию, — пояснил он.

Врач подчеркнул, что за одну-две недели такую модель создать невозможно, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.

В России на сегодняшний день выявлено около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи. В Москве более 85,9 тысячи заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.