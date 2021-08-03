Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19

Всем перенёсшим коронавирус стоит после выздоровления делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови. С такой рекомендацией выступил главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. Совет он опубликовал в своём Telegram-канале.

Тестироваться нужно и тем, кто легко перенёс болезнь, утверждает врач. Это поможет профилактике тромбозов. При этом только специалист может оценить состояние пациента и назначить или остановить терапию.

Тромбоз является довольно серьёзным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования, — рассказал Вечорко.

Он добавил, что аспирин и другие препараты менее эффективны. Кроме того, для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости — и лучше воды. Особенно важно это делать в жаркую погоду.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, кому грозит тромбоз при коронавирусе.