Врач рассказал, что нельзя пить в жару

https://static.news.ru/photo/adc29248-b79c-11eb-a60b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утолить жажду в жаркую погоду можно водой, чаем, квасом, морсом и другими напитками. Однако их не следует пить очень большими порциями. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в жару температура тела повышается и организм направляет все ресурсы на охлаждение. Запасы жидкости теряются при потоотделении и для их восполнения необходимо увеличить её потребление.

Специалист пояснил, что потребности в жидкости у каждого человека индивидуальны. Они зависят от массы тела, физической активности. В среднем норма составляет 40 миллилитров на один килограмм веса.

Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков, — отметил врач.

Он также предупредил, что напитки могут быть прохладными, но не ледяными. Иначе резкий перепад температур станет шоком для организма, что приведёт к снижению иммунитета и быстрому заболеванию.

Собеседник агентства добавил, что в жару нежелательно употреблять сладкую газировку и концентрированные соки, поскольку они не утоляют жажду. Не следует также злоупотреблять кофе, так как он способствует выведению жидкости и тем самым повышает риск обезвоживания.

Ранее сообщалось, что Москву ожидает рекордная жара 18 мая. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух в столице может прогреться до +32 градусов. Таким образом будет побит рекорд 1897 года, который составляет +31.