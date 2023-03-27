Врач раскрыла связь между стрессом и кожными заболеваниями Косметолог Савина: стресс способен спровоцировать развитие кожных заболеваний

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Хронический стресс негативно сказывается на качестве кожи, рассказала «Газете.Ru» косметолог Анастасия Савина. Она пояснила, что из-за него страдают нервная и эндокринная системы, что может спровоцировать развитие кожных заболеваний и появление аллергических реакций, а также повысить восприимчивость организма к инфекциям. Помимо того, стресс способен ускорить развитие опухолей кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей, предупредила врач.

Нервная и эндокринная системы являются основными регулирующими системами, и изменение их функций влияет практически на все органы, — объяснила Савина.

Эксперт добавила, что некоторые кожные заболевания провоцируют у пациентов психосоциальные нарушения и психологический стресс, поэтому им может потребоваться помощь врачей других специальностей.

Косметолог Виктория Ощепкова ранее рассказала, что активное и пассивное курение негативно отражается на состоянии кожи. Она объяснила, что курение ведет к ухудшению регенерации кожи, из-за чего на теле долго заживают синяки, раны и ссадины. Также может ухудшиться цвет лица и появиться отечность. По словам специалиста, курение приводит к преждевременному старению кожи, так как из-за кислородного голодания образуется большое количество свободных радикалов.