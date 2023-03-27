Названы опасные последствия курения для кожи Косметолог Ощепкова предупредила об ухудшении регенерации кожи из-за курения

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Активное и пассивное курение негативно отражается на состоянии кожи, предупредила косметолог Виктория Ощепкова. Она объяснила «Газете.Ru», что курение ведет к ухудшению регенерации кожи, из-за чего на теле долго заживают синяки, раны и ссадины. Также может ухудшиться цвет лица и появиться отечность.

Никотин воздействует на сосуды и весь организм в целом. Происходит резкий спазм артериол, которые ответственны за тканевое дыхание, доставку кислорода в том числе кожным покровам. Отсюда и кислородное голодание, нарушение в доставке питательных веществ, как следствие: ухудшение регенерации, возможная отечность, сухость кожи, серый и тусклый цвет лица, — отметила косметолог.

По словам специалиста, курение приводит к преждевременному старению кожи, так как из-за кислородного голодания образуется большое количество свободных радикалов. Также никотин воздействует на стенки сосудов и приводит к дефициту витаминов А и Е. Косметолог предупредила об ухудшении эластичности кожи и появлении глубоких морщин. Она уточнила, что из-за дыма забиваются поры кожи, что грозит возникновением комедонов и черных точек, а косметические процедуры смогут восстановить кожу только на некоторое время, если человек не откажется от курения.

Любые косметологические процедуры, направленные на удаление таких проявлений, могут быть малоэффективными или непостоянными, до тех пор, пока никотин и его смолы продолжают поступать в организм, — заключила косметолог.

Нарколог Даниил Петров ранее посоветовал совмещать медикаментозную и психологическую терапии для того, чтобы бросить курить. По его словам, на первых этапах отказа от курения может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, а также снотворных и противотревожных препаратов.