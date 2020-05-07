Врач раскрыл главные ошибки при ношении маски от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1cd5ba2e-9076-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи рассказали об основных ошибках при ношении медицинских масок. По словам медиков, хорошая маска должна иметь алюминиевую перегородку в области носа, которая будет препятствовать поступлению воздуха извне.

Она не позволяет маске сползать и хорошо прижимает её к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха. Надо надеть на себя маску, чтобы она закрывала нос и подбородок, и зажать эту перемычку по носу, — пояснил в интервью газете «Аргументы и факты» врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Оптимальным решением является покупка специального средства защиты, лучше с фильтром. Однако эффективными будут и обычные маски, в том числе выполненные из хлопка. Их преимуществом является возможность стирки и кипячения для уничтожения вирусов.

По словам специалиста, важно уметь правильно снимать и надевать маску.

Вот, например, человек надел маску дома, когда руки ещё чистые, ходит в ней по делам, но при этом руками берётся за поручни, ручки в транспорте <...> а потом запихивает пальцы под маску или вовсе её снимает, чтобы, например, почесать нос, — объясняет Зайцев.

По его мнению, при таком варианте все меры предосторожности идут насмарку. Снимать маску надо аккуратно, стягивая её за крепления-резиночки. Руки надо предварительно обработать антисептиком, пояснил доктор.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток.