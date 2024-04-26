Врач раскрыл водителям опасность аллергии Врач Болибок: при симптомах аллергии водители могут терять контроль за машиной

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Аллергия опасна для водителей тем, что при проявлении ее симптомов они могут терять контроль за машиной во время движения, рассказал НСН врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, при аллергическом чиханье водитель полностью отключается.

Один из симптомов аллергии на пыльцу — это чиханье. Если водитель во время движения вдруг начинает чихать, он полностью утрачивает контроль за автомобилем. Он ничего не видит, ничего не может сделать ни руками, ни ногами. То есть в этом случае он полностью отключается, — объяснил медик.

Врач отметил, что есть противоаллергические препараты, которые обладают седативным эффектом. Во время приема таких лекарств садиться за руль запрещается. Чтобы предотвратить попадание пыльцы в салон автомобиля, необходимо закрывать окна и поставить хорошие фильтры воздуха.

Ранее Владимир Болибок рассказал, что аллергикам можно носить защитные очки из строительных магазинов, чтобы защититься в сезон цветения. Специалист подчеркнул, что это самый простой и дешевый способ спасти глаза от аллергического конъюнктивита. Болибок отметил, что это может быть не очень эстетично, но зато эффективно.

До этого врачи Химкинской областной больницы предупредили, что аллергия на пыльцу может привести к опасным последствиям, в том числе она повышает риски развития астмы. Специалисты подчеркнули, что также аллергическая реакция может перерасти в хроническую обструктивную болезнь легких.