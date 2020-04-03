Врач призвала при подозрении на инфаркт не бояться вызывать скорую

https://static.news.ru/photo/52213136-75a0-11ea-89ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что люди стали бояться вызывать скорую при подозрении на инфаркт. Об этом заявила главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» Елена Васильева.

Она отметила, что участились случаи позднего обращения больных и инфарктом, что может быть опасным для их здоровья и обратилась к страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями с призывом не бояться вызывать сворую помощь из-того, что они находятся в группе риска при пандемии коронавируса.

Если появляется боль в груди, что-то похожее на инфаркт миокарда, немедленно вызывайте скорую, — цитирует Васильеву РИА Новости.

Она добавила, что больницы принимают и с подозрением на коронавирус, и пациентов с инфарктом, проводят операции, и привела в пример больницу 15 имени Филатова и институт Склифосовского. Кроме того, она напомнила, что вероятность смерти от коронавируса в возрасте старше 80 лет составляет 10%, тогда как от инфаркта миокарда риск умереть — 40%.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться. Эпидемиолог считает, что число заболевших коронавирусом начнёт снижаться в ближайшее время благодаря принимаемым мерам. Кроме того, по его словам, коронавирус относится к числу ОРВИ, активность которых резко падает в апреле-мае.