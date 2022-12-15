Врач призвала отказаться от тесных платьев за новогодним столом Гастроэнтеролог Корнилова: при переедании платья-футляры могут спровоцировать рефлюксы

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Платья-футляры не стоит надевать на Новый год, так как переедание при ношении тесной одежды может существенно повысить давление в брюшной полости, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова. Она уточнила, что из-за этого могут случаться рефлюксы, когда содержимое желудка выбрасывается обратно в пищевод.

Переедание и тесная одежда несовместимы. Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости. В результате могут появиться рефлюксы — обратные забросы содержимого одного полого органа в другой, которые испортят и настроение, и самочувствие, — пояснила Корнилова.

Врач посоветовала носить платья А-силуэта или просторную одежду. Она уточнила — перед новогодним застольем важно надевать одежду, которая не будет давить на живот и негативно влиять на работу ЖКТ.

Дизайнер Катя Дорогина ранее посоветовала женщинам наряды с бахромой в качестве костюма для новогоднего корпоратива. По ее словам, такой наряд был бы в меру игривым и выглядел бы органично на вечеринке с коллегами. Помимо того, эксперт посоветовала использовать перья и не бояться откровенных образов. По ее словам, чтобы обратить на себя больше внимания, следует использовать пайетки, причем чем крупнее, тем лучше.