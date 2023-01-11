Врач предупредила о смертельной опасности приема мочегонных Врач Корсева: бесконтрольный прием мочегонных может привести к дисфункции почек

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Прием мочегонных препаратов без рекомендаций специалистов может привести к развитию инсульта и дисфункции почек, рассказала «Москве 24» нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева. Врач пояснила, что мочегонные могут вызвать не только обезвоживание, но и даже нарушить работу сердца вплоть до его остановки.

Длительный прием мочегонных средств способен привести к нарушению выделительной функции почек. Все может закончиться критической стадией почечной недостаточности, которая потребует диализа. <...>

Пациентов, которые попадают на диализ в результате бесконтрольного приема мочегонных, достаточно много. Это очень грустная история, потому что на терапии с дисфункцией почек оказываются молодые люди, у которых изначально не было каких-то патологий, — отметила врач.

Корсева объяснила, что мочегонные препараты можно купить в аптеке абсолютно свободно, без рецепта, поэтому многие начинают использовать их для похудения. По словам врача, в группе риска также находятся спортсмены, которые используют диуретики для сушки перед соревнованиями.

Кроме того, злоупотребление диуретиками может спровоцировать тромбоз и нарушение выделительной работы системы почек, из-за чего может потребоваться пересадка органа, предупредила Корсева. Любые мочегонные препараты можно применять только по назначению врача, напомнила специалист.

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