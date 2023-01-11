Диетолог дала совет, как похудеть после новогодних застолий Диетолог Соломатина: сбрасывать калории после новогодних праздников следует постепенно

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Избавляться от лишних килограммов, которые многие граждане набрали за время новогодних праздников и застолий, следует постепенно, сбрасывая по 500 граммов в неделю. Такой совет дала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь нужно сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.

Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250–500 килокалорий в день, — сказала Соломатина.

Еще одно необходимое условие для нормализации веса — физическая активность. По словам диетолога, если соблюдать эти условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно.

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