Россиянам назвали способы восстановить хороший сон после праздников

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Длительные каникулы с полуночными бодрствованиями, поздними пробуждениями и различными пищевыми излишествами могут привести к проблемам со сном. Чтобы минимизировать вред для организма и не заболеть бессонницей, следует приучить себя вставать в одной и то же время, включая выходные и праздники, не злоупотреблять алкоголем и не есть тяжелую пищу на ночь. Такие советы дали РБК специалисты-сомнологи.

Так, по словам невролога-сомнолога Елены Царевой, заранее запланированный праздник и прекращение приема алкоголя и пищи за три часа до сна помогут избежать расстройства организма. Специалист предупредила о негативном влиянии на качество сна излишков соленой, жирной и мучной пищи. По ее словам, все это дает нагрузку не только на пищеварение, но и повышает пульс и температуру тела.

В свою очередь заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что после новогодней ночи и предшествующего стресса и недосыпа в рабочие будни, на сон может потребоваться больше времени, чем обычно. Таким образом, он призвал просто дать организму отдохнуть, а чтобы лучше просыпаться, предложил каждое утро выделять по 10-15 минут для зарядки или занятий йогой.

Что касается подготовки к рабочему режиму, то оба специалиста посоветовали постараться в выходные вставать в то же самое время, что и в будни. Таким образом, на возвращение в рабочий ритм потребуется всего несколько дней. Чтобы сон был качественнее, сомнологи советуют прекратить использование гаджетов за час до отбоя.

Ранее диетолог-эндокринолог Майра Рау рекомендовала на новогодних каникулах придерживаться принципа здоровой тарелки, чтобы не набрать лишний вес. В этом случае человеку следует мысленно разделить тарелку на три-четыре части, одну часть заполнить овощами и фруктами, еще одну — крупами, картофелем или пастой, а на оставшееся место положить белковый продукт — рыбу, птицу, мясо или бобовые.

В свою очередь главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия. Она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента