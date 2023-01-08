Диетологи рассказали, как скинуть лишний вес после праздников Диетолог Рау: принцип полезной тарелки поможет не набрать лишний вес в праздники

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По мнению диетологов, переедание в новогодние праздники часто свидетельствует о том, что люди хотят расслабиться и получить удовольствием, а не о том, что они действительно голодны. Прийти в форму после застолий помогут разгрузочные дни и питание по принципу здоровой тарелки. Об этом специалисты рассказали РИА Новости.

Праздники — это такое время, когда мы едим в основном для удовольствия, и, к сожалению, если человек ест для удовольствия, ему очень трудно почувствовать, когда достаточно, — заявил врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.

Он рекомендовал для возвращения в былую форму устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни — например, готовить диетические голубцы. В них используется мясо курицы, индейки или телятина, грибы и капуста. В результате получится блюдо, в котором на 100 граммов продукта придется не более 40–50 килокалорий.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау в свою очередь рекомендовала на новогодних каникулах придерживаться принципа здоровой тарелки. В этом случае человеку следует мысленно разделить тарелку на три-четыре части, одну часть заполнить овощами и фруктами, еще одну — крупами, картофелем или пастой, а на оставшееся место положить белковый продукт — рыбу, птицу, мясо или бобовые.

При этом она рекомендовала стараться не добавлять в напитки сахар и пить достаточное количество воды до, во время и после еды.

Также диетологи предупредили, что для сброса веса не следует принимать слабительные средства или голодать, так как это может нанести вред здоровью.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия. Она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента.