Врач предупредила, кому нельзя пить вино Врач-диетолог Соломатина: от вина нужно отказаться людям с заболеваниями нервной системы

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От вина нужно отказаться людям с заболеваниями нервной системы и нарушением работы головного мозга, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». Кроме того, содержащиеся в вине органические кислоты при болезнях желудочно-кишечного тракта могут повредить его слизистую, отметила она.

Прежде всего вино нельзя пить людям, страдающим заболеваниями нервной системы. И вообще людям, которые находятся в состоянии после инсульта, страдают болезнью Паркинсона, Альцгеймера, деменцией, эпилепсией и так далее — всё, что связано с нарушениями состояния головного мозга. Конечно, им не стоит, так как вино воздействует на головной мозг достаточно серьёзно, — сказала Соломатина.

Она добавила, что алкоголь опасен для тех, у кого повышено или понижено давление, а также его не следует пить детям, беременным и кормящим женщинам.

Онколог Александр Серяков ранее назвал алкоголизм важным фактором развития рака наряду с курением. Кроме того, не менее важными причинами развития онкологии являются инфекционные заболевания, которые становятся причиной хронического воспаления. Помимо этого, онколог также выделил радиацию, пониженный иммунитет и гиподинамию.