Врач предостерегла от употребления водорослей взамен йода в таблетках Эндокринолог Берковская: замена таблеток с йодидом калия на водоросли может быть опасной

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Попытка заменить прописанные врачом таблетки с йодидом калия на водоросли или биодобавки может привести к нежелательным последствиям, рассказала «Москве 24» эндокринолог Марина Берковская. Она пояснила, что с помощью таблеток можно точно рассчитать дозировку препарата. Кроме того, попадая в организм, он ведет себя предсказуемо, что нельзя сказать о водорослях.

Йодид калия обладает хорошей способностью усваиваться — около 95%. Можно быть уверенным, что из 200 мкг вещества, содержащегося в таблетке, до места действия дойдет как минимум 190 мкг. <...> Что касается водорослей, в них содержание йода широко варьируется в зависимости от вида. Также непонятно, сколько такого органического вещества усвоит организм — его может быть как очень мало, так и слишком много, — подчеркнула врач.

Так, например, в 3,3 грамма сухих водорослей Laminaria digitata содержится 4017% допустимого суточного потребления йода. Подобный переизбыток вещества опасен для здоровья щитовидной железы, рассказала Берковская. Также она напомнила, что водоросли помимо йода могут содержать и тяжелые металлы, включая мышьяк, алюминий, кадмий, свинец, рубидий, кремний, стронций и олово.

Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что больным гипотиреозом — недостатком гормонов щитовидной железы — необходимо минимизировать потребление мучного и сладкого. По ее словам, у людей с этой болезнью снижается скорость обмена веществ, что может приводить к набору лишнего веса, если не исключить из рациона калорийные продукты. Эксперт уточнила, что большую долю калорий дают продукты с большим содержанием углеводов.