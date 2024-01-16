Врач перечислила привычки, ухудшающие зрение Врач Анисимова: чтение лежа может привести к ухудшению зрения

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Привычка читать лежа или в общественном транспорте, а также чтение текстов с помощью компьютера может привести к ухудшению зрения, предупредила врач-офтальмолог Валентина Анисимова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист добавила, что зрение также может испортиться из-за неправильного ношения очков и контактных линз.

Ухудшить зрение может <...> чтение лежа и тем более за компьютером. В этой ситуации повышается риск развития компьютерного зрительного синдрома. При взгляде под углом глаз не в состоянии удерживать правильный фокус на тексте и вынужден постоянно переключаться с одной точки на другую, — пояснила врач.

Важно использовать гаджеты при хорошем освещении. Многие любят сидеть за компьютером при тусклом или слишком ярком свете. Анисимова отметила, что это может вызвать напряжение зрительного аппарата, спазм глазных мышц и синдром сухого глаза. Кроме того, одной из распространенных причин ухудшения зрения является неправильное ношение очков и контактных линз. Офтальмолог подчеркнула, что многие снимают и надевают линзы грязными руками. Это может привести к бактериальной инфекции.

Еще одна вредная привычка — не смывать макияж. В некоторых косметических средствах могут содержаться вредные химические вещества, которые при попадании в глаза не только вызывают сильное раздражение и покраснение, но даже ожог роговицы, — заключила врач.

Врач-офтальмолог Максим Ладанов ранее рассказал, что основным признаком катаракты является так называемое размытое зрение, когда предметы вблизи и вдали видятся человеку расплывчато. Кроме того, о быстром прогрессировании болезни свидетельствует возникшая блеклость красок.