Врач перечислил смертельно опасные симптомы после падения на льду Врач Ворожбит назвал самой опасной травмой при падении на гололед перелом шейки бедра

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Самые частые травмы при падении на гололеде — это ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, рассказал врач-травматолог Роман Ворожбит. В беседе с «Невскими Новостями» специалист отметил, что прежде всего в группу риска входят пенсионеры, а одна из самых опасных травм — перелом шейки бедренной кости, при которой чреваты осложнения вплоть до летального исхода. Самыми тревожными симптомами, по словам врача, являются сильная нарастающая боль, отек в месте травмы, гематома и нарушение нормальной подвижности.

Основные симптомы, свидетельствующие о серьезном повреждении, — резкая сильная боль, нарастающая со временем, сопровождающаяся отеком в месте травмы, гематомой, нарушением или отсутствием нормальной подвижности, видимой деформацией. При получении травмы нельзя пытаться осуществить движение в поврежденной конечности — это может привести к резкому ухудшению состояния и появлению осложнений, среди которых повреждение магистрального сосуда костным осколком и развитие внутреннего кровотечения, — предупредил Ворожбит.

У пожилых людей при травмах на гололеде чаще всего фиксируют переломы лучевой кости, лодыжек и костей голени, рассказал врач. Среди самых опасных повреждений специалист выделил перелом шейки бедренной кости. Три такой травме велик риск таких осложнений, как несращение перелома, что может грозить летальным исходом, если своевременно не обратиться к врачу, предупредил он.

Ранее травматолог-ортопед Данил Бактышев рассказал, как избежать тяжелых последствий при падении на гололед. Врач предупредил, что если опираться на ладонь, то из-за высокой нагрузки на руку ее можно сломать. Он объяснил, что руки при падении нужно сгруппировать и согнуть в локтях под прямым углом, а страховаться при этом нужно не одной, а двумя руками.