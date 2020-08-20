Врач ответила на слова Пескова о помощи с отправкой Навального за границу

https://static.news.ru/photo/f13e1476-e2f3-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева ответила на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о помощи с отправкой больного на лечение за границу.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе, — написала Васильева в Twitter.

Врач также добавила, что главврач омской больницы, где в настоящее время находится Навальный, отказывает в предоставлении выписки или эпикриза.

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Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование, писал NEWS.ru.