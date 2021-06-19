Врач описала новую смертельную тактику коронавируса

https://static.news.ru/photo/60a53f34-d1fe-11eb-b76c-96000091f725_660.jpg Фото: Cold Spring Harbor Laboratory/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус начал действовать более агрессивно и непредсказуемо. Об изменении тактики смертоносной инфекции в беседе с «МК» рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт, — отметила специалист.

Малиновская добавила, что сейчас при поступлении пациентов ориентироваться приходится по ситуации. Поскольку старые алгоритмы уже не работают, меняется схема лечения. Инфекционист подчеркнула, что вакцины против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского, действуют эффективно.

Также Малиновская сравнила коронавирус c преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции.

Но отпечатки пальцев у него остались теми же, — пояснила она.

Ранее стало известно, что распространение коронавируса в России может ускориться, поскольку в стране невелика доля привитых граждан и имеющих антитела после выздоровления. Об этом заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.