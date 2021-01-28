Врач оценила шансы признания вакцины «Спутник V» в мире

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Шансы на признание в мире российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» являются высокими, заявила замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Есть поддержка Всемирной организации здравоохранения, в январе поданы соответствующие документы, и должны быть начаты все процедуры, — отметила Кусайко, слова которой приводит РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии в связи со снижением поставок западных вакцин против COVID-19 серьёзно обсуждается возможность закупки российского препарата «Спутник V», заявил советник премьера по здравоохранению Роман Примула.