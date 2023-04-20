Врач оценил вероятность эпидемии кори в России Врач Поздняков: эпидемии кори в России не будет, но непривитых болезнь «достанет»

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Большая часть населения России имеет иммунитет к кори. Следовательно, ни о какой эпидемии в стране речи не идет. Однако те, кто никогда не вакцинировался от нее, в итоге могут переболеть. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

В 2021 году в России кори было ноль, в 2022 — ноль, так как все сидели по домам из-за ковида, а в 2023-м кори стало, условно, 100. И технически это эпидемия, исходя из определения эпидемии. Но, конечно, это всего лишь локальная вспышка, и новой волной, как грипп или ковид, она не станет, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что корь «будет тлеть» до тех пор, пока все, у кого нет антител, не пройдут вакцинацию, «иначе она до всех доберется — это слишком заразная инфекция».

По словам Позднякова, если человек был вакцинирован в детстве от кори, даже при условии падения уровня антител, у него сохраняются клетки памяти и свежая вакцинация поднимет уровень антител за 3-4 недели, доведя его до нормального защитного титра. Если же человек никогда не прививался, то на выработку защиты может потребоваться до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что из МИСИС госпитализировали двух человек с подозрениями на корь. По данным СМИ, речь идет о студенте и преподавателе. Утверждалось, что их осматривают врачи.

Также стало известно о случаях с подозрениями на корь, выявленных в Московском авиационном институте (МАИ). Для предотвращения распространения болезни руководство вуза ввело удаленное обучение.