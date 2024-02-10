Врач объяснила, как можно убрать жир на животе Эндокринолог Янг: чтобы убрать жир с живота, на ужин надо есть корнеплоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Убрать жир на животе помогут сезонные корнеплоды, которые нужно есть на ужин вместо пирожных и макарон, заявила эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале. По ее словам, это позволит избежать скачков кортизола (гормона стресса), получить качественный сон и снизить вес.

Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные стратегии. Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон – бодрящий, без ночных пробуждений, добавляйте в ужин полезные углеводы. В качестве хороших источников подойдут сезонные корнеплоды, — написала она.

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