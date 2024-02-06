Котлеты и драники вошли в список опасных традиционных блюд Pravda.Ru: частое употребление котлет повышает уровень холестерина

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Частое употребление котлет, макаронных изделий и драников может нанести вред здоровью, пишет издание Pravda.Ru. Хотя эти блюда считаются традиционными, сейчас отношение диетологов к ним значительно изменилось.

Как отмечается в материале, регулярное употребление котлет может привести к значительному скачку уровня холестерина, так как в них содержится много мяса и жира. Последний компонент при чрезмерном объеме приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, что в дальнейшем выливается в проблемы с сердцем и набор веса, уточняют авторы.

При этом одним из наиболее вредных блюд стали макароны с сыром или фаршем. Сами по себе макароны в избыточном количестве приводят к набору веса, а молочные компоненты и фарш провоцируют развитие сердечных заболеваний и даже онкологии, утверждают в издании.

Вредными назвали и драники, поскольку при их приготовлении образуется акриламид, накопление которого в организме грозит онкологическими осложнениями. В пояснительной части статьи указывается, что при жарке драники впитывают в себя много масла, а также соли.

Ранее врач-диетолог Анастасия Чижикова рекомендовала не есть натощак хлебобулочные изделия и другие продукты, содержащие простые углеводы. По ее словам, они приводят к резкому росту уровня глюкозы и повышают выработку инсулина.