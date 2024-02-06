Главный диетолог Москвы раскрыла секрет похудения Главный диетолог Москвы: похудение с помощью диет является неверным выбором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ожирение считается хроническим заболеванием и избавиться от лишнего веса достаточно сложно, поскольку риски рецидива (повторного набора массы) велики, отметила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. По словам специалиста, чтобы решить проблему, нужно менять образ жизни, а не садиться на диету, передает aif.ru.

Как пояснила Стародубова, решение о диете по своей сути является кратковременным вариантом, это не поможет полноценно в избавлении от лишних килограммов. По ее словам, гораздо эффективнее применить комплексных подход, в основе которого лежат три важных пункта: изменение образа жизни, здоровое питание и повышение физической активности.

Кроме того, по словам диетолога, быстрое похудение может навредить организму. В неделю рекомендуется снижать массу на 0,5--1 кг, то есть за месяц примерно на 2 кг. Такие темпы позволят не навредить сердечно-сосудистой системе и не спровоцировать возникновение метаболических нарушений, уточняет специалист. По ее словам, процесс похудения по такой схеме займет около года. При этом если воспользоваться другим методами (лекарственными или хирургическими), то режим здорового образа жизни все равно нужно соблюдать, считает Стародубова. Он добавила, что только по такой программе можно будет достичь желаемого результата и не допустить повторного набора лишней массы.

Ранее диетологи заявили, что частое употребление котлет, макаронных изделий и драников может нанести вред здоровью. Такая пища может привести к значительному скачку уровня холестерина и нарушить работу сердечно-сосудистой системы.