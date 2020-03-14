https://static.news.ru/photo/2dd218ea-670e-11ea-be6b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Доренко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Скоропостижная смерть считается достаточно распространённым явлением. Люди, предрасположенные к этому, как правило, имеют поражение сердца, приобретённое или наследственное.

Об этом рассказал научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека», президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский, сообщает «Московский комсомолец».

По словам специалиста, за смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьёзные проблемы с сердцем, — отметил патологоанатом.

Он добавил, что существуют временные интервалы, когда внезапные смерти случается чаще обычного. Это поздняя осень и ранняя весна. Также, по словам Кактурского, чаще всего такие смерти фиксируют по понедельникам, а среди суточных ритмов — ночами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни. Он сидел на лавочке у храма. Ему неожиданно стало плохо, и он умер. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата.