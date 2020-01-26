Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер. Об этом сообщили прихожане. Он умер на 52-м году жизни.
Чаплин сидел на лавочке у храма. Ему неожиданно стало плохо и он умер,
С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Чаплин выступал против цифровизации православия. Священнослужитель допустил, что в будущем храмы могут открыться при супермаркетах или фитнес-клубах, но призвал верующих протестовать против этого.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен