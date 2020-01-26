https://static.news.ru/photo/8a5440b4-404b-11ea-9b15-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Чаплин Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер. Об этом сообщили прихожане. Он умер на 52-м году жизни.

Чаплин сидел на лавочке у храма. Ему неожиданно стало плохо и он умер, пишет на своей странице в Facebook протоиерей Александр Пелин.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чаплин выступал против цифровизации православия. Священнослужитель допустил, что в будущем храмы могут открыться при супермаркетах или фитнес-клубах, но призвал верующих протестовать против этого.