https://static.news.ru/photo/64699d44-cf4f-11e9-9784-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Всеволод Чаплин Фото: Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Протоиерей Русской Православной церкви Всеволод Чаплин выступил против цифровизации и консьюмеризации православия.

Поводом для таких высказываний стала книга болгарского писателя Николаса Димитрова «Дилер реальности». По сюжету футурологического романа, верующие люди посещают специальные будки-исповедальни, где несут службу виртуальные священники.

Нечто подобное давно носится в воздухе. Наверное, к этому всё и идет <...> Появляется консьюмеристская религия, которая и определяется экономикой, безбожным правом и секулярной культурой. Эта религия направлена не на то, чтобы взорвать обывательский мир, как это делал Христос, а на то, чтобы встроиться в него, — прокомментировал Чаплин.

Священнослужитель допустил, что в будущем храмы могут открыться при супермаркетах или фитнес-клубах, но призвал верующих протестовать против этого.

И не просто протестовать, а предлагать мощную альтернативу обывательщине, — резюмировал Чаплин.

Николас Димитров — болгарский писатель-полиглот, владеющий 11 языками. Роман «Дилер реальности» он написал на русском. Ранее книга оказалась в центре скандала из-за своего противоречивого содержания. В частности, промо-ролик этого литературного произведения заблокировали в Facebook и Instagram.

Как передавал News.ru, автор арт-объекта «Супрематический крест» в Екатеринбурге, художник Покрас Лампас отказался считать своё произведение оскорблением верующих.