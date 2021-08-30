Врач объяснил, почему России не грозит вспышка лихорадки Западного Нила

Вспышки заболевания лихорадкой Западного Нила в России быть не должно. Об этом «360» сообщил врачи-эпидемиолог Эдуард Шунков. По мнению специалиста, осеннее похолодание помешает комарам размножаться.

Как считает эксперт, сейчас люди крайне настороженно относятся к различным инфекциям, поэтому не пропустят это заболевание. В то же время самостоятельно очень сложно определить симптомы лихорадки, учитывая начало эпидсезона ОРВИ и гриппа.

Шунков отметил, что насторожиться при появлении симптомов лихорадки Западного Нила стоит людям, которые проживают в регионах с отягощённой эпидемической обстановкой по этой инфекции. Поставить диагноз могут врачи только после получения результатов анализов человека.

Чтобы обезопасить себя от заразных комаров, врач советует пользоваться в помещении фумигаторами и противомоскитными сетками, а на улицу надевать закрытую одежду.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что комары — переносчики лихорадки Западного Нила могут появиться в России осенью из-за обилия осадков и тёплой погоды. Болезнь может протекать в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле.