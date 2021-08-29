Россиян предупредили о комарах — переносчиках лихорадки Западного Нила

Осенью в РФ могут появиться комары, являющиеся переносчиками лихорадки Западного Нила. Опасность может прийти из-за обилия осадков и тёплой погоды. Об этом предупредил Роспотребнадзор на своём сайте.

В стране ожидается высокая численность переносчиков — может сохраняться риск передачи возбудителя. В Роспотребнадзоре пояснили : лихорадка Западного Нила относится к широко распространённым инфекционным болезням. Болезнь может протекать в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле.

Для предупреждения заражения такой лихорадкой в ведомстве рекомендовали при посещении лесопарковых зон и берегов водоёмов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело. Кроме того, следует наносить на кожу или одежду репелленты, защищать дома от проникновения комаров и не допускать скопления воды в контейнерах.

Ранее сообщалось, что россиянам пообещали резкое похолодание с 1 сентября. Если до этого дня температура воздуха будет составлять порядка 20–25 градусов тепла, то потом она упадёт примерно на 10 градусов.