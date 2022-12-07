Врач объяснил, насколько электронные сигареты вреднее обычных Врач Осипов: электронные сигареты настолько же вредны, как и обычные

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На данный момент нет точных данных насчет того, более ли вредны электронные сигареты для организма человека, чем обычная табачная продукция, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Андрей Осипов. По его словам, обычные сигареты гарантированно неблагоприятно влияют на здоровье. При этом вейпы могут содержать вызывающие привыкание добавки, уточнил эксперт. Он добавил, что электронные сигареты в целом настолько же вредны, как и обычные.

Точных данных о том, что электронные сигареты менее вредны для организма, чем обычные, нет. Известно только, что обычнвые сигареты содержат токсические вещества, никотин, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека <...> Они могут содержать различные добавки, которые вызывают привыкания и зависимость. Это такие же вредные сигареты, как и обычные, — рассказал Осипов.

Врач уточнил, что электронные сигареты не способны помочь в процессе отказа от курения и борьбы с никотиновой зависимостью.

Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет. По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой.