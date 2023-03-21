Врач назвала самую частую ошибку людей весной Терапевт Романенко: весной люди часто одеваются не по погоде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной люди часто допускают ошибку, одеваясь не по погоде, что приводит к переохлаждению, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, из-за этого в весенний период наблюдается пик простудных и вирусных заболеваний.

Люди одеваются не по погоде, хотят раскрыться. Естественно, весна — это пик простудных, вирусных заболеваний, потому что здесь фактором риска выступает переохлаждение, — отметила Романенко.

Врач пояснила, что люди недооценивают особенности климатических условий весной. Она пояснила, что солнце в это время года светит, но еще не греет, а земля остается холодной. При этом многим кажется, что если погода солнечная, то и температура высокая, однако даже в таком случае воздух и земля остаются недостаточно прогретыми, заключила эксперт.

Врач Татьяна Овсянникова ранее рассказала, что регулярные обследования и своевременное лечение помогут избежать весной обострений хронических заболеваний. Она уточнила, что из-за изменений в природе у многих в организме становится меньше витаминов. Избежать этого поможет питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе. Профилактикой аллергии на пыль и цветение эксперт посоветовала начинать заниматься еще зимой под присмотром врачей.