Врач назвал главный симптом для вызова скорой помощи при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/84a38e3c-9c39-11ea-94e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае заражения коронавирусом скорую следует вызывать в исключительных случаях. Об этом заявил директор и главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах. По его словам, в незамедлительной госпитализации нуждаются только те пациенты, которые заметили у себя одышку и затруднённое дыхание.

Если у вас нет сопутствующих заболеваний и вы моложе 65 лет, не стоит стремиться вызывать скорую, — приводит его слова Lenta.ru.

По его словам, врачи оценивают состояние больных по КТ. Если процент поражения лёгких окажется меньше 20, то больному назначается домашнее лечение. В стационаре главная помощь оказывается больным с недостатком кислорода. Если кислородного сопровождения не требуется, лучше лечиться дома, пояснил Авербах. Он напомнил, что больше 80 процентов пациентов переносят заболевание в лёгкой форме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на длительность протекания коронавирусной инфекции влияет наличие других заболеваний. Тяжёлые больные чаще всего сталкиваются с осложнениями в виде дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома.