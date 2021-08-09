Врач назвал последствия семидневной рабочей недели в России

Принятие «семидневки» в России может обернуться большими экономическими потерями и затратами на лечение пациентов. Об этом «Народным новостям» сообщила врач-терапевт, организатор здравоохранения Надежда Чернышова.

Даже у крепостных крестьян был выходной, были праздники. Ни в одном государственном строе на постоянной основе такого никогда не было. Даже в тяжелейшие времена, в том числе в ранние годы СССР, — отметила эксперт.

Кроме того, работа без выходных — это не путь к увеличению экономических показателей страны. Наоборот, подобное действие может привести к массовому выгоранию и переутомлению, появлению хронических болезней. От этого пострадает экономика страны, так как значительно возрастут расходы на лечение сотрудников и уменьшится производительность труда.

Для того чтобы труд был эффективным, должен соблюдаться баланс. Кроме выходных, работнику в течение рабочего дня полагается перерыв, чтобы немного отдохнуть. А если он не используется, то со временем человек быстрее утомляется и допускает ошибки в своей деятельности.

Ранее депутаты от фракции «Единая Россия» сочли нецелесообразным введение увеличенной рабочей недели в стране. Они отметили, что восьмичасовой рабочий недель и 40-часовая рабочая неделя являются важнейшими правовыми достижениями трудящихся.